Bulgaristan ve Ermenistan, ikili ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından "Bulgaristan ile Ermenistan arasında Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yotova, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti.

Ermenistan'da resmi temaslarda bulunan Yotova'nın Paşinyan ile yaptığı görüşmenin ardından, Bulgaristan ile Ermenistan arasında Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri'ye imza atıldı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ekonomi, enerji, güvenlik ve savunma alanlarında geliştirilmesi için önemli potansiyele sahip olduklarını belirten Paşinyan, Bulgaristan'ın Ermeni toplumuna kimliğini ve kültürünü koruma imkanı sağlamasından dolayı Yotova'ya teşekkür etti.

Yotova da Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden edindiği tecrübeyi, Ermenistan'ın AB ile daha yakın entegrasyon sürecine destek amacıyla paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Ukrayna ve İran'daki çatışmalar ile bunların bölgesel ve küresel etkileri ele alındı.