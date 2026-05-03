Haberler

Bulgaristan ve Ermenistan, ikili ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından "Bulgaristan ile Ermenistan arasında Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından "Bulgaristan ile Ermenistan arasında Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yotova, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti.

Ermenistan'da resmi temaslarda bulunan Yotova'nın Paşinyan ile yaptığı görüşmenin ardından, Bulgaristan ile Ermenistan arasında Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri'ye imza atıldı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ekonomi, enerji, güvenlik ve savunma alanlarında geliştirilmesi için önemli potansiyele sahip olduklarını belirten Paşinyan, Bulgaristan'ın Ermeni toplumuna kimliğini ve kültürünü koruma imkanı sağlamasından dolayı Yotova'ya teşekkür etti.

Yotova da Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden edindiği tecrübeyi, Ermenistan'ın AB ile daha yakın entegrasyon sürecine destek amacıyla paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Ukrayna ve İran'daki çatışmalar ile bunların bölgesel ve küresel etkileri ele alındı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar

Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı

Dünya futbolunun efsane ismi hastaneye kaldırıldı
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi

Galatasaraylıların sevgilisini yerden yere vurdu: Tam bir özenti

Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor

Tümer Metin isim verip eleştirdi: G.Saray'da çanlar onun için çalıyor