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Bulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında uyuşturucu bulundu

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Bulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında uyuşturucu bulundu

Edirne'de, Bulgaristan'a geçmeye çalışan şüphelinin çantasında 13 kilogram afyon sakızı ile 967 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne'de, Bulgaristan'a geçmeye çalışan şüphelinin çantasında 13 kilogram afyon sakızı ile 967 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'a illegal yollardan geçmeye çalışan yabancı uyruklunun çantasında arama yapıldı.

Aramada 13 kilogram afyon sakızı ve 967 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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