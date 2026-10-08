Bulgaristan, Kuzey Makedonya'dan 2022 AB taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor

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Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ve Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski, başkent Sofya'da bir araya geldi.

Petrova ve Mucunski, Sofya'da düzenlenen Koridor 8 Bakanlar Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdikleri ikili görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Petrova, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerine başlayabilmesi için 2022'de belirlenen taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın Avrupa perspektifini desteklediğini belirten Petrova, AB sürecine ilişkin koşulların 2022'den bu yana değişmediğini ifade etti.

Kuzey Makedonya tarafının öncelikle güven ortamının oluşturulması gerektiğini düşündüğünü aktaran Petrova, kendisi için güven inşa etmenin temel yolunun verilen sözlerin yerine getirilmesi olduğunu dile getirdi.

Mucunski ise görüşmenin Kuzey Makedonya'nın girişimi ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önerisiyle yapıldığını belirterek, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın Avrupa yolunda ilerlemesinde stratejik çıkarı bulunduğunu söyledi.

Görüşmenin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyleyen Mucunski, temel konularda henüz bir çözüm sağlanamadığını ve iki ülkenin pozisyonlarının halen birbirinden uzak olduğunu ifade etti.

Mucunski, iki ülke arasında yıllardır ikili sorunlar bulunduğunu aktararak dil, kimlik, tarih ve kültür konularında tarafların pozisyonlarının değişmediğini ancak bu konuların Avrupa yolculuğuna yük olmaması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile reformlar ve diğer stratejik konuları görüştüğünü kaydeden Mucunski, AB'nin Kuzey Makedonya'nın üyelik müzakerelerine başlaması konusunda ilerleme sağlanmasına önem verdiğini ifade etti.

Öte yandan, Bulgaristan Başbakanlık Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Kos'un görüşmesinde AB'nin genişleme süreci ve üyelik için aday ülkelerde Avrupa ilkeleri ve değerlerinin kalıcı şekilde güçlendirilmesi ele alındı.

Görüşmede Radev ve Kos, Balkanlar'daki bağlantısallığın yalnızca bölge ülkeleri için değil, bu alandaki birçok projeye finansal destek sağlayan AB Komisyonu için de önemli bir öncelik olduğunu belirtti.

İki taraf da Güneydoğu Avrupa'nın kalkınmasında kilit rol oynayan Koridor 8'in inşasının hızlandırılmasının yanı sıra ulaşım, enerji ve dijital ağların genişletilmesinin önemini vurguladı.???????

Kaynak: AA