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Bulgaristan'ın Sliven kentinde otluk yangını 80 dönümlük alanı etkiledi

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Bulgaristan'ın Sliven kentinde otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Alevlerin yaklaşık 80 dönümlük alanı etkilediği, saatteki hızı 72 kilometreye ulaşan rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığı ve çevre sakinlerinden bölgeden uzaklaşmalarının istendiği belirtildi.

Bulgaristan'ın Sliven kentindeki otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahalede bulunuyor.

Sliven İtfaiye Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin doğusunda yer alan, villaların olduğu Ramanusha bölgesindeki otluk alanda yangın çıktığı bildirildi.

Ekiplerce müdahale edilen alevlerin yaklaşık 80 dönümlük alanı etkilediği ve çevre sakinlerinden bölgeden uzaklaşmalarının istendiği kaydedildi.

Yetkililer, saatteki hızı 72 kilometreye ulaşan rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yangında saman depolanan metruk yapının da kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Kaynak: AA
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