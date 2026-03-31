Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski, Ukrayna'nın Buça kentinde anma törenine katıldı

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski, Ukrayna'nın Buça kentinde Mart 2022'de Rus askerleri tarafından öldürülen 500'den fazla sivil Ukrayna vatandaşını anmak amacıyla düzenlenen törene katıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Neynski'nin Buça kentindeki olayları anmak için düzenlenen törene katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Neynski, savaşın büyük insani kayıplara, geniş çaplı yıkıma ve jeopolitik istikrarsızlığa yol açtığına dikkati çekerek, "Buça'da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in geride ne bıraktığını görüyoruz, cinayetler, yıkım ve vahşet." ifadelerini kullandı.

Buça'da yaşananların uluslararası insancıl hukukun ihlallerine dair ağır kanıt olduğunu belirten Neynski, bu tür ihlallerin cezasız kalmaması gerektiği vurguladı.

Açıklamada ayrıca, kalıcı ve adil barışın ancak hesap verebilirlikle mümkün olabileceğinin altı çizildi.