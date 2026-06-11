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Bulgaristan'da HÖH lideri Peevski'nin mal varlığına yönelik soruşturma başlatıldı

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Bulgaristan İçişleri Bakanı, çoğunluğu Türk ve Müslümanlardan oluşan HÖH partisinin genel başkanı Delyan Peevski'nin mal varlığına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında Peevski'nin harcamaları ve kendisine fayda sağlayan diğer harcamalar incelenecek.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Delyan Peevski'nin mal varlığına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Demerdzhiev, basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın bir bölümünde Peevski'nin doğrudan yaptığı harcamaların yanı sıra başkaları tarafından gerçekleştirilmiş olsa da nihai olarak kendisine fayda sağladığı değerlendirilen harcamaların da inceleneceğini belirtti.

İçişleri Bakanı ayrıca, diğer siyasetçilerin de inceleme altında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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