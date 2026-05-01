Bulgaristan'da Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda bekleme süresi 10 saati aştı

Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda bekleme süresi 10 saati geçti, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) Şengen ülkelerinde uygulamaya koyduğu yeni "Giriş-Çıkış Sistemi (EES)", AB vatandaşı olmayan yolcular için parmak izi ve biyometrik fotoğraf kaydını zorunlu hale getirirken pasaport kontrol işlemlerinin uzamasına yol açtı.

Otobüsler Bulgaristan'a giriş yapabilmek için 10 saati aşkın süre beklerken, araç kuyrukları 20 kilometreye ulaştı.

Yetkililer, binlerce yolcunun sınırı ilk kez geçmesi nedeniyle Şengen bilgi sistemine kayıtlarının yapıldığını, bu durumun geçiş sürecini yavaşlattığını ifade etti.