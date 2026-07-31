Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçimi 25 Ekim'de yapılacak
Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimleri 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimleri 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Bulgaristan Ulusal Meclisi, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimlerinin ilk turunun 25 Ekim, gerekli görülmesi halinde ikinci turunun ise 1 Kasım tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.
Parlamentoda yapılan oylamada karar, 138 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Oylamada karşı oy kullanılmazken, 7 milletvekili "çekimser" kaldı.
Bulgaristan Anayasası'na göre, ilk turda hiçbir adayın seçilememesi halinde en fazla oyu alan iki aday arasında 7 gün sonra ikinci tur oylaması yapılıyor.
Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de yapılmış, ikinci tur ise 21 Kasım 2021'de düzenlenmişti.