Haberler

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçimi 25 Ekim'de yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimleri 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimleri 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bulgaristan Ulusal Meclisi, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimlerinin ilk turunun 25 Ekim, gerekli görülmesi halinde ikinci turunun ise 1 Kasım tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.

Parlamentoda yapılan oylamada karar, 138 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Oylamada karşı oy kullanılmazken, 7 milletvekili "çekimser" kaldı.

Bulgaristan Anayasası'na göre, ilk turda hiçbir adayın seçilememesi halinde en fazla oyu alan iki aday arasında 7 gün sonra ikinci tur oylaması yapılıyor.

Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de yapılmış, ikinci tur ise 21 Kasım 2021'de düzenlenmişti.

Kaynak: AA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Yeni Parti için o da bağış yaptı! Dekontu paylaştı, rakam bomba

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta