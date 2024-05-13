Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanının ad değişikliği açıklamasına tepki gösterdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Dimitar Glavçev, ülkesinin anayasal adını kullanmayı reddeden Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova'ya tepki gösterdi.

Radev ve Glavçev, 12 Mayıs'ta Makedonya meclisinde düzenlenen yemin töreninde, Siljanovska-Davkova'nın gelecekte ülkesinin adını "sadece Makedonya olarak" kullanacağını bildirmesiyle ilgili eş zamanlı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamalarda, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmalarının yanı sıra Bulgaristan ile 2017'de imzaladığı Dostluk, Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması'na sadık kalması gerektiği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Radev açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bulgaristan Cumhuriyeti'nin, hem 2017 Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması hem de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin imzaladığı diğer uluslararası antlaşmalarla çelişen açıklama ve davranışları kabul etmediğini belirtmek isterim." dedi.

Kuzey Makedonya'nın ayrıca "NATO üyesi olduğunu, bunun da ilgili yükümlülük ve sorumlulukları beraberinde getirdiğini" anımsatan Radev, Kuzey Makedonya'nın Avrupa perspektifinin, taraf olduğu uluslararası anlaşmaların sıkı şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Radev, AB'nin Kuzey Makedonya ile arasında daha önce belirlenen müzakerelerin çerçevesinin revize edilmeyeceğini vurguladı.

Başbakan Glavçev'in tepkisi

Başbakan Glavçev de açıklamasında, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni vesilesiyle Bulgaristan, hem 2017 Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması hem de Avrupa Birliği ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasındaki prensip anlaşmalarıyla çelişen açıklama ve davranışları kabul etmemektedir."

Glavçev, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Avrupa perspektifinin tamamen Temmuz 2022'de herkes tarafından kabul edilen anlaşmaların kapsamlı şekilde uygulanmasına bağlı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, 12 Mayıs'ta yemin töreninde, gelecekte ülkesinin adını "sadece Makedonya olarak" kullanacağını bildirmişti.

Siljanovska-Davkova, seçim zaferi vesilesiyle Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB ile müzakerelerine veto uygulamasını eleştirmişti.

Bulgaristan, vetosunun ana gerekçelerinden biri olan, Kuzey Makedonya'daki Bulgarların ülkenin anayasasına "azınlık statüsüyle" dahil edilmelerini bekliyor.

Siljanovska-Davkova, ülkesindeki Bulgarların azınlık statüsü meselesinin AB ile müzakere kriterlerin arasında yer almadığını öne sürmüştü.