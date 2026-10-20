Bulgar Savunma Bakanı Stoyanov, ABD P-8A'sının Karadeniz'de uçuş yaptığını bildirdi

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Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ABD'ye ait Boeing P-8A Poseidon tipi deniz devriye ve keşif uçağının Karadeniz üzerinde devriye uçuşu yaptığını bildirdi.

Stoyanov, basına yaptığı açıklamada, devriye uçuşunun Karadeniz bölgesindeki güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle teyakkuz önlemlerinin artırılması kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Uçağın hedefleri vurma kabiliyetinin bulunmadığını ve ihtiyaç duyulduğu sürece görev yapacağını ifade eden Stoyanov, uçağın bölgede görevlendirilmesinin Bulgaristan ve NATO'nun ortak kararı doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti.

Stoyanov, uçaktan elde edilen bilgilerin NATO'ya aktarıldığını vurguladı.

Kaynak: AA