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Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir programda yıllar önceki bir MGK toplantısında dönemin başbakanı Erdoğan'ın bir kuvvet komutanına verdiği tepkiyi anlattı. Arınç, "İmam Hatip okullarıyla ilgili 'Burası gerici yuvası' deyince Tayyip Bey, yumruğu masaya vurmuş 'Sus ulan' demiş. 'İmam Hatipler, Milli Eğitime bağlı okullar ve ben de burada yetiştim' diyerek karşılığını vermiş" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Bülent Arınç, yıllar önceki bir MGK toplantısında imam hatip okullarını eleştiren bir kuvvet komutanına dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği tepkiyi anlattı. Arınç, "İmam Hatip okullarıyla ilgili 'Burası gerici yuvası' deyince Tayyip Bey, yumruğu masaya vurmuş 'Sus ulan' demiş. 'İmam Hatipler, Milli Eğitime bağlı okullar ve ben de burada yetiştim' diyerek karşılığını vermiş." dedi.

ARINÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN "ERDOĞAN" ANISI

AK Parti'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir programda, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adem Metan'ın programına konuk olan Arınç, kendisinin de TBMM Başkanı olduğu dönemde bir MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kuvvet komutanına gösterdiği tepkiyi anlattı.

"MASAYA VURUP 'SUS ULAN' DEMİŞ"

O dönem başbakan olan Erdoğan'ın, imam hatip okullarıyla ilgili konuşan komutana tepki gösterdiğini söyleyen Arınç, "Ben Meclis Başkanıyım Tayyip Bey Başbakan. Bir MGK toplantısında sanıyorum Hava Kuvvetleri Komutanı'na verdiği bir ders var. Bana dışarıda intikal etti. İşte 'Burası gerici yuvası' falan deyince dinlemiş Tayyip Bey yumruğu masaya vurmuş. 'Sus ulan' demiş. Bu bana anlatılan ki yapar da bunu. 'Yeter artık' demiş 'Siz beni hedef göstererek bu düşmanlığı yapıyorsunuz. Bu okullar Milli Eğitim'in okulları ve ben de buradan yetiştim" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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