Bülent Arınç'tan Tom Barrack'ın Msb'deki Fotoğrafına Tepki: "İzahı Güç Bir Protokol Hatasıdır"

(ANKARA)- Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı makamında kabul ettiği görüşmedeki oturma düzenine tepki göstererek, "İzahı güç bir protokol hatasıdır" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i makamında ziyareti sırasındaki oturma düzeni kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Eski TBMM Başkanı, AK Partili Bülent Arınç'ta konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarımız ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın yer aldığı toplantıya ilişkin servis edilen fotoğrafları dikkatle takip ediyorum. Görüntüde büyükelçinin adeta toplantının başkanı konumunda yer alması kamu vicdanında rahatsızlık oluşturmuştur.

Devlet hayatında protokol ve temsil, yalnızca şekil değil, aynı zamanda egemenliğin ve saygınlığın da göstergesidir. Bu tür görüntüler ilk defa yaşanmıyor. 2012 yılında Afyon'da 25 askerimizin şehit olduğu büyük patlamanın hemen ardından, dönemin valisinin Genelkurmay Başkanı'na makamında hediye takdim ettiği fotoğraf kamuoyunda nasıl tepkiyle karşılandıysa; geçmişte İsrail'de büyükelçimizin bilinçli şekilde aşağı koltukta oturtulması da diplomatik bir saygısızlık olarak tarihe geçmiştir.

"Devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz"

Bugün ortaya çıkan tablo da benzer şekilde izahı güç bir protokol hatasıdır. Sayın Barrack, Başkan Trump tarafından özel görevlerle görevlendirilmiş olabilir; ancak nihayetinde ABD'nin Ankara Büyükelçisidir ve statü olarak diğer ülkelerin büyükelçilerinden farklı değildir. Bir büyükelçinin, Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanlarıyla yapılan bir toplantıda amir veya başkan pozisyonunda görünmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz.

"Bu tür toplantılara Milli Savunma Bakanı başkanlık etmeli"

Eğer böyle bir uygulama teamül haline getirildiyse derhal gözden geçirilmelidir. Bu tür toplantılara Milli Savunma Bakanı başkanlık etmeli, temsil makamı açık ve tartışmasız şekilde devletimizin en üst askeri ve siyasi yetkililerinde olmalıdır. Eşit düzeyli bir görüşme söz konusuysa da oturma düzeni buna göre belirlenmelidir. Devletimizin itibarı, protokoldeki küçük gibi görünen ayrıntılarda gizlidir. Hassasiyet gösterilmesi gerektiğine inanıyorum."