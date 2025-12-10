Bülent Arınç: "Hukuk Sistemini Yeniden İnşa ve İhya Etmeliyiz"

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Türk siyasi literatürüne 'özgül ağırlık' kavramını kazandırmış biri olarak ben, Sayın Bahçeli ve Yıldız'dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum. Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz. Bu çabalarınızda sizi her daim takdir edeceğim" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından MHP'li Feti Yıldız ve Yaşar Yıldırım'ın Meclis'te yaptığı açıklamalara destek verdi. Arınç, "Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz" diyen Arınç, şunları kaydetti:

"İstanbul Milletvekili Sayın Fethi Yıldız'ın TBMM'deki son konuşmasını takdirle dinledim. Kendisi iyi ve vicdanlı bir hukukçudur. Geçmiş konuşmalarında da hukukun genel prensiplerine tam manada uyduğuna şahitlik etmiştik. Kendisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi ve MHP içerisinde önemli bir pozisyonda olması da konuşmalarının ehemmiyeti açısından ayrıca önemlidir.

Ankara Milletvekili dostum Yaşar Yıldırım'ın da bir konuşmasını dinledim. O da Sayın Bahçeli'yi 'TBMM'de özgül ağırlığı olan tek kişi' olarak tanımlamıştır. Bu tanım doğrudur. Bu takdirde Türk siyasi literatürüne 'özgül ağırlık' kavramını kazandırmış biri olarak ben, Sayın Bahçeli ve Yıldız'dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum. Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz. Bu çabalarınızda sizi her daim takdir edeceğim."