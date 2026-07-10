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Bulanık'ta tayini çıkan personellere veda yemeği

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Muş'un Bulanık ilçesinde tayini çıkan polis ve jandarma personeli için düzenlenen veda yemeğinde Kaymakam Koşansu, personele teşekkür ederek plaket takdim etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde tayini çıkan polis ve jandarma personeli için veda yemeği düzenlendi.

Gölpark'ta düzenlenen programda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçeye sundukları hizmetlerden dolayı personele teşekkür etti.

Personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Koşansu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Konuşmaların ardından personele plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
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