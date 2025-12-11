Bulanık'ta "Sağlıklı Yaşam Davranışları Çalıştayı" düzenlendi
Van'ın Bulanık ilçesinde, kronik hastalıkların önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurgulamak amacıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. Çocukluk döneminden itibaren dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitelerin bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki etkileri ele alındı.
Van'ın Bulanık ilçesinde "Kronik Hastalıkların Önlenmesinde Erken Yaşamdan Yetişkinliğe Sağlıklı Yaşam Davranışları Çalıştayı" düzenlendi.
Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayda kronik hastalıkların önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının rolüyle ilgili bilgi aktarıldı.
Çocukluk döneminden itibaren kazanılan dengeli beslenme alışkanlıkları, düzenli fiziksel aktivitelerin ve yaşam boyu sürdürülen sağlıklı davranışların bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili sunumlar yapıldı.
Programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel