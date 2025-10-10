Haberler

Bulanık'ta Halk Günü Toplantısı Gerçekleştirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında düzenlenen 'Halk Günü' toplantısında vatandaşlar, talep ve sorunlarını doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu. Koşansu, iletilen sorunları çözme sözü verdi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen ve kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, vatandaşlar talep ve sorunlarını doğrudan yetkililere iletme imkanı buldu.

İlçe sakinelrini tek tek dinleyen Koşansu, iletilen sorunların çözümü için kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Katılımcı ve çözüm odaklı kamu yönetiminin önemine değinen Koşansu, devlet ile millet arasındaki bağı güçlendirmek adına bu buluşmaları sürdüreceklerini belirtti.

İlerleyen süreçte daha güzel hizmetler yapacaklarını kaydeden Koşansu, "Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen sorun, sıkıntı, şikayet ve talepleri, ben ve kurum müdürlerimiz takip edecek ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
