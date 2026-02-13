Haberler

Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan şehit ailesine ziyaret

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Koşansu, Örenkent köyünde şehit babası Kazım Mutlu'yu evinde ziyaret etti.

Mutlu ile sohbet ederek taleplerini dinleyen Koşansu, şehit ailelerinin milletin en değerli emaneti olduğunu söyledi.

Koşansu, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında oldukları aktardı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
