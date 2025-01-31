Bulancak Belediyesi'nden Down Sendromlu Çocuklar İçin Farkındalık Bahçesi
Bulancak Belediyesi, down sendromlu çocuklar için hazırladığı farkındalık bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Necmi Sıbıç, bahçenin yeniden düzenlenmesi için yapılan çalışmaları ve fidan dikim sürecini anlattı.
Bulancak Belediyesi down sendromlu çocuklar için farkındalık bahçesi açtı.
Bahçenin açılışı için düzenlenen programda konuşan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, vasfını kaybetmiş bir arsayı down sendromlu çocuklar için yeniden düzenlediklerini söyledi.
Bahçeyi çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yaparak hazır hale getirdiklerini ifade eden Sıbıç, down sendromlu çocuklarla birlikte fidan dikerek açılışı gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel