Haberler

Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, Personeliyle Buluştu ve Yol Çalışmalarını İnceledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, belediye personeliyle düzenlenen bir programda bir araya geldi. Sıbıç, ilçenin altyapı çalışmaları hakkında bilgi vererek devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, belediye personeliyle buluştu.

Sıbıç, Belediye Otogar Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, ilçenin suyundan yoluna, parkından çöpüne kadar her işinde alın teri döken personele teşekkür etti.

Başkan Sıbıç, daha sonra Şemsettin Mahallesi ve Cıngan Tepesi mevkisinde yol, İhsaniye Mahallesi Karadere mevkisinde ise parke döşeme çalışmalarını inceledi.

Asfalt silindir makinesi kullanan Sıbıç, yollardaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
Greta Thunberg dahil 171 aktivist, İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor'dan özel okul ücretlerine mizahi tepki

Oğlunu özel okula veren ünlü şefin isyanı: Derslere bu isimler girsin
Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar! Evli çiftler da var

Fuhuş operasyonunda mide bulandıran "evli çift" detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.