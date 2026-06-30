Macaristan'da Yüksek Sıcaklık Uyarısı Devam Ediyor
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle serinletme sistemleri devreye alındı. Ülkede en yüksek seviye olan üçüncü derece sıcaklık uyarısı sürerken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 35-40 derece arasında olması bekleniyor.
BUDAPEŞTE, 30 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de etkili olan sıcaklar nedeniyle devreye alınan serinletme sistemleri, 29 Haziran 2026.
Macaristan'da sıcaklık uyarısı, en yüksek seviye olan üçüncü derecede kalmaya devam ederken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 35 ila 40 derece arasında seyretmesi bekleniyor. (Fotoğraf: David Balogh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua