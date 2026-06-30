Haberler

Macaristan'da Yüksek Sıcaklık Uyarısı Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle serinletme sistemleri devreye alındı. Ülkede en yüksek seviye olan üçüncü derece sıcaklık uyarısı sürerken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 35-40 derece arasında olması bekleniyor.

BUDAPEŞTE, 30 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de etkili olan sıcaklar nedeniyle devreye alınan serinletme sistemleri, 29 Haziran 2026.

Macaristan'da sıcaklık uyarısı, en yüksek seviye olan üçüncü derecede kalmaya devam ederken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 35 ila 40 derece arasında seyretmesi bekleniyor. (Fotoğraf: David Balogh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Katilin 'şekerim var' bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu

Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Deniz Göktaş'tan 'soruşturma' açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Hakkında soruşturma başlatılan ünlü komedyenden ilk açıklama
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı