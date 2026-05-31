Burdur'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Isparta-Antalya kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, gece saatlerinde Isparta- Antalya kara yolu Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. 4 aracın çarpıştığını görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçlarda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Isparta- Antalya yolu bir süre ulaşıma kapandı. Ekipler araçların kaldırılması ve yolun yeniden açılması için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Hayatını kaybeden kimlikleri belirsiz 3 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
