Bucak'ta Yangın: Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında, Kuşbaba Köyü'nde bir ev ve ahır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kuşbaba Köyü'nde Mustafa S.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, evin bahçesindeki ahıra da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel