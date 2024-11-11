Bucak'ta Traktörle Yangın Söndürme Havuzuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Burdur'un Bucak ilçesinde, Belören köyünde tarla çalışması yapan Mehmet Koçak, kullandığı traktörle yangın söndürme havuzuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koçak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Burdur'un Bucak ilçesinde kullandığı traktörle yangın söndürme havuzuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Belören köyünde tarlasında çalışan Mehmet Koçak, kullandığı traktörle tarlanın yanındaki yangın söndürme havuzuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, havuzdan çıkarılan Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Koçak'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.