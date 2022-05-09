Mehmet Koçak Haberleri - Mehmet Koçak Kimdir - Haberler

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Mehmet Koçak Haberleri

Mehmet Koçak haber, Mehmet Koçak son dakika haberleri ve gelişmeleri.

HAK-İŞ ve Türk Kızılay arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

HAK-İŞ ve Türk Kızılay arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Mehmet Koçak - 30.03.2022
Hak-İş ile Türk Kızılay Yatırım AŞ arasında TİS imzalandı

Hak-İş ile Türk Kızılay Yatırım AŞ arasında TİS imzalandı

Mehmet Koçak - 30.03.2022
Pütürge'de yaban hayvanları unutulmadı

Pütürge'de yaban hayvanları unutulmadı

Mehmet Koçak - 19.01.2022
Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin projeleri alkış aldı

Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin projeleri alkış aldı

Mehmet Koçak - 26.11.2021
Tamirci, topladığı ağaç parçalarını süs eşyasına dönüştürüyor

Tamirci, topladığı ağaç parçalarını süs eşyasına dönüştürüyor

Mehmet Koçak - 25.10.2021
7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz

7 ayda 112'ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57'si gereksiz

Mehmet Koçak - 11.09.2021
Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların yüzde 57'si gereksiz aramalar oluşturdu

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların yüzde 57'si gereksiz aramalar oluşturdu

Mehmet Koçak - 10.09.2021
İki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

İki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Mehmet Koçak - 19.08.2021
Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

Mehmet Koçak - 16.02.2021
Erciş'te çıkan gıda deposu yangınında 8 kişi dumandan etkilendi

Erciş'te çıkan gıda deposu yangınında 8 kişi dumandan etkilendi

Mehmet Koçak - 13.02.2021
112 Acil Servisi'ne gelen asılsız ihbarlar sabır sınırlarını zorladı: 'Sanırım papağanım korona kaptı test yapar mısınız?' diyen bile var

112 Acil Servisi'ne gelen asılsız ihbarlar sabır sınırlarını zorladı: "Sanırım papağanım korona kaptı test yapar mısınız?" diyen bile var

Mehmet Koçak - 17.10.2020
112 Acil Çağrı Merkezi'ne 9 ayda 2 milyon gereksiz çağrı geldi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 9 ayda 2 milyon gereksiz çağrı geldi

Mehmet Koçak - 16.10.2020
Piyasada fındık yok, yok satıyor

Piyasada fındık yok, yok satıyor

Mehmet Koçak - 24.08.2020
Kurban pazarlarının yeni trendi: Pazarlık borusu

Kurban pazarlarının yeni trendi: Pazarlık borusu

Mehmet Koçak - 25.07.2020
Başkan Tütüncü'den pandemi süreci teşekkürü

Başkan Tütüncü'den pandemi süreci teşekkürü

Mehmet Koçak - 02.06.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 9

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Mehmet Koçak - 04.04.2020
Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

Mehmet Koçak - 04.04.2020
Kırıkkale'de otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Kırıkkale'de otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Mehmet Koçak - 04.04.2020
AYDIN Okulda yıkanabilir maske üretimine başladılar

AYDIN Okulda yıkanabilir maske üretimine başladılar

Mehmet Koçak - 01.04.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 18

DHA YURT BÜLTENİ - 18

Mehmet Koçak - 01.04.2020
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Mehmet Koçak - 23.02.2020
112'yi gereksiz arayanlara para cezası

112'yi gereksiz arayanlara para cezası

Mehmet Koçak - 11.02.2020
Antalya'da 112'yi gereksiz arayanlara para cezası

Antalya'da 112'yi gereksiz arayanlara para cezası

Mehmet Koçak - 11.02.2020
Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Mehmet Koçak - 26.01.2020
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Mehmet Koçak - 13.01.2020
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Mehmet Koçak - 05.01.2020
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Mehmet Koçak - 22.12.2019
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Mehmet Koçak - 08.12.2019
Fındık fiyatları yükselişe geçti

Fındık fiyatları yükselişe geçti

Mehmet Koçak - 22.10.2019
Panik havası kalktı, fındık fiyatları yükselişe geçti

Panik havası kalktı, fındık fiyatları yükselişe geçti

Mehmet Koçak - 22.10.2019
Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi apartman görevlisi kurtardı

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi apartman görevlisi kurtardı

Mehmet Koçak - 22.10.2019
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Mehmet Koçak - 20.10.2019
Fındık fiyatı yeniden yükselmeye başladı

Fındık fiyatı yeniden yükselmeye başladı

Mehmet Koçak - 02.10.2019
Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

Mehmet Koçak - 07.09.2019
Fındık üreticilerini uyardılar: '15 TL'nin altından fındık satmayın'

Fındık üreticilerini uyardılar: "15 TL'nin altından fındık satmayın"

Mehmet Koçak - 24.08.2019
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mehmet Koçak - 14.08.2019
Yılın ilk fındığı tüccara indi

Yılın ilk fındığı tüccara indi

Mehmet Koçak - 05.08.2019
Beypazarı'nda 'Dağşeyhler Mevlidi Şerifi ve Pilav Günü' etkinliği

Beypazarı'nda "Dağşeyhler Mevlidi Şerifi ve Pilav Günü" etkinliği

Mehmet Koçak - 23.06.2019
Konya Galatasaraylılar Derneğinde genel kurul yapıldı

Konya Galatasaraylılar Derneğinde genel kurul yapıldı

Mehmet Koçak - 27.05.2019
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Play-Off

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Play-Off

Mehmet Koçak - 05.05.2019
Oyder Başkanlığına Yeniden Şahsuvaroğlu Seçildi

Oyder Başkanlığına Yeniden Şahsuvaroğlu Seçildi

Mehmet Koçak - 19.04.2019
Sürüsüne Her Gün Konser Veriyor

Sürüsüne Her Gün Konser Veriyor

Mehmet Koçak - 18.04.2019
Sürüsüne Her Gün Konser Veriyor

Sürüsüne Her Gün Konser Veriyor

Mehmet Koçak - 17.04.2019
Sürüsüne Her Gün Konser Veriyor

Sürüsüne Her Gün Konser Veriyor

Mehmet Koçak - 17.04.2019
Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Mehmet Koçak - 03.03.2019
Klasik Müziği Duyan Çöpünü Dışarı Çıkarıyor

Klasik Müziği Duyan Çöpünü Dışarı Çıkarıyor

Mehmet Koçak - 26.02.2019
Klasik Müziği Duyan Çöpünü Dışarı Çıkarıyor

Klasik Müziği Duyan Çöpünü Dışarı Çıkarıyor

Mehmet Koçak - 26.02.2019
Antalya Klasik Müziği Duyan Çöpünü Dışarı Çıkarıyor

Antalya Klasik Müziği Duyan Çöpünü Dışarı Çıkarıyor

Mehmet Koçak - 26.02.2019
Dha Yurt Bülteni-4

Dha Yurt Bülteni-4

Mehmet Koçak - 26.02.2019
Erciş'in Sembol İsmi Vefat Etti

Erciş'in Sembol İsmi Vefat Etti

Mehmet Koçak - 23.02.2019
Erciş'te 46 Yıllık 'Albay' Lakaplı Muhtar Yaşamını Yitirdi

Erciş'te 46 Yıllık 'Albay' Lakaplı Muhtar Yaşamını Yitirdi

Mehmet Koçak - 23.02.2019
Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Mehmet Koçak - 19.02.2019
Huzurevi Sakinlerinden Manevi Evlatları Başkan Cahan'a Teşekkür Ziyareti

Huzurevi Sakinlerinden Manevi Evlatları Başkan Cahan'a Teşekkür Ziyareti

Mehmet Koçak - 07.02.2019
Huzurevi Sakinleri Başkan Cahan'ı Ziyaret Etti

Huzurevi Sakinleri Başkan Cahan'ı Ziyaret Etti

Mehmet Koçak - 07.02.2019
Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

Terör Örgütü Pkk/kck'ya Yönelik Operasyon

Mehmet Koçak - 07.12.2018
Diyarbakır Lice'de Örgütün Sözde Maliye ve Cephane Birimine Operasyon

Diyarbakır Lice'de Örgütün Sözde Maliye ve Cephane Birimine Operasyon

Mehmet Koçak - 07.12.2018
Lice'de Örgütün Sözde Maliye ve Cephane Birimine Operasyon

Lice'de Örgütün Sözde Maliye ve Cephane Birimine Operasyon

Mehmet Koçak - 07.12.2018
Dha Yurt Bülteni -4

Dha Yurt Bülteni -4

Mehmet Koçak - 07.12.2018
Teröristin Çantasından 44 Kilo Esrar ve Mühimmat Çıktı

Teröristin Çantasından 44 Kilo Esrar ve Mühimmat Çıktı

Mehmet Koçak - 07.12.2018
Teröristin Çantasından 44 Kilo Esrar ve Mühimmat Çıktı

Teröristin Çantasından 44 Kilo Esrar ve Mühimmat Çıktı

Mehmet Koçak - 07.12.2018
Lice'de Örgütün Sözde Maliye ve Cephane Birimine Operasyon

Lice'de Örgütün Sözde Maliye ve Cephane Birimine Operasyon

Mehmet Koçak - 07.12.2018
Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Mehmet Koçak - 07.12.2018
Vali Kocabıyık Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Vali Kocabıyık Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Mehmet Koçak - 20.11.2018
Kerbala Katliamı Deyişlerle Anıldı

Kerbala Katliamı Deyişlerle Anıldı

Mehmet Koçak - 21.09.2018
Besiciler Satışlardan Memnun, Yem Fiyatlarından Şikayetçi

Besiciler Satışlardan Memnun, Yem Fiyatlarından Şikayetçi

Mehmet Koçak - 15.08.2018
Türk Lirasına Destek Kampanyası

Türk Lirasına Destek Kampanyası

Mehmet Koçak - 14.08.2018
Down Sendromlu Mehmet'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Down Sendromlu Mehmet'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Mehmet Koçak - 03.08.2018
Antalya Down Sendromlu Mehmet'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Antalya Down Sendromlu Mehmet'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Mehmet Koçak - 03.08.2018
Down Sendromlu Mehmet'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Down Sendromlu Mehmet'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Mehmet Koçak - 03.08.2018
Dha Yurt Bülteni 13

Dha Yurt Bülteni 13

Mehmet Koçak - 03.08.2018
Down Sendromlu Gencin En Büyük Hayali Gerçek Oldu

Down Sendromlu Gencin En Büyük Hayali Gerçek Oldu

Mehmet Koçak - 03.08.2018
Down Sendromlu Mehmet'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Down Sendromlu Mehmet'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Mehmet Koçak - 03.08.2018
Down Sendromlu Gencin En Büyük Hayali Gerçek Oldu

Down Sendromlu Gencin En Büyük Hayali Gerçek Oldu

Mehmet Koçak - 03.08.2018
Down Sendromlu Mehmet'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Down Sendromlu Mehmet'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Mehmet Koçak - 03.08.2018
Beypazarı'nda Pilav Günü

Beypazarı'nda Pilav Günü

Mehmet Koçak - 23.06.2018
Tutuklanan Fetö'cü Eski Yüzbaşıdan Akıl Almaz Savunma: 'Çalışma Kitaplarımı Almak İçin Üsse Geldim....

Tutuklanan Fetö'cü Eski Yüzbaşıdan Akıl Almaz Savunma: "Çalışma Kitaplarımı Almak İçin Üsse Geldim....

Mehmet Koçak - 20.06.2018
Tutuklanan Fetö'cü Eski Yüzbaşıdan Akıl Almaz Savunma

Tutuklanan Fetö'cü Eski Yüzbaşıdan Akıl Almaz Savunma

Mehmet Koçak - 20.06.2018
10 Gün Önce Beraat Eden Eski Yüzbaşı Gaygubet Evinde Yakalandı

10 Gün Önce Beraat Eden Eski Yüzbaşı Gaygubet Evinde Yakalandı

Mehmet Koçak - 11.06.2018
10 Gün Önce Beraat Eden Eski Yüzbaşı Gaybubet Evinde Yakalandı

10 Gün Önce Beraat Eden Eski Yüzbaşı Gaybubet Evinde Yakalandı

Mehmet Koçak - 10.06.2018
Başkan Yaka, Sergi Pazarı Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Yaka, Sergi Pazarı Esnafını Ziyaret Etti

Mehmet Koçak - 07.06.2018
Kışın Vazgeçilmez Lezzeti Kazların İlk Yavruları Merada

Kışın Vazgeçilmez Lezzeti Kazların İlk Yavruları Merada

Mehmet Koçak - 10.05.2018
İpekyolu Ödülleri Sahiplerini Buldu

İpekyolu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mehmet Koçak - 06.04.2018
İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'

İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni"

Mehmet Koçak - 05.04.2018
Horasan'da Çatıdan Düşen 1 Kişi Öldü

Horasan'da Çatıdan Düşen 1 Kişi Öldü

Mehmet Koçak - 09.02.2018
Kaset Komplosu' Davasında Ara Karar

Kaset Komplosu" Davasında Ara Karar

Mehmet Koçak - 08.02.2018
Baykal'ı Değil Ama Sekreterini Dinlemiş

Baykal'ı Değil Ama Sekreterini Dinlemiş

Mehmet Koçak - 08.02.2018
Mahkeme Başkanından Fetö Sanığına Tepki

Mahkeme Başkanından Fetö Sanığına Tepki

Mehmet Koçak - 06.02.2018
Yozgat'ta Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyaları Törenle Verildi

Yozgat'ta Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyaları Törenle Verildi

Mehmet Koçak - 17.01.2018
Yozgat'ta Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyaları Törenle Verildi

Yozgat'ta Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyaları Törenle Verildi

Mehmet Koçak - 17.01.2018
Yozgat'ta Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyaları Törenle Verildi

Yozgat'ta Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyaları Törenle Verildi

Mehmet Koçak - 17.01.2018
Dha Yurt Bülteni-12

Dha Yurt Bülteni-12

Mehmet Koçak - 17.01.2018
Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi

Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi

Mehmet Koçak - 17.01.2018
24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

Mehmet Koçak - 24.11.2017
Kaset' Komplosu İddianamesi Kabul Edildi

Kaset" Komplosu İddianamesi Kabul Edildi

Mehmet Koçak - 09.10.2017
Odunpazarı'nda Muharrem Etkinliği

Odunpazarı'nda Muharrem Etkinliği

Mehmet Koçak - 01.10.2017
Kaset' Komplosu Soruşturması Tamamlandı

Kaset" Komplosu Soruşturması Tamamlandı

Mehmet Koçak - 28.09.2017
Uzan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Uzan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Mehmet Koçak - 26.09.2017
Bulgur Kahvesi' İhracata Hazırlanıyor

Bulgur Kahvesi" İhracata Hazırlanıyor

Mehmet Koçak - 24.09.2017
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