Mehmet Koçak Haberleri - Mehmet Koçak Kimdir - Haberler

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Mehmet Koçak Haberleri
Mehmet Koçak haber, Mehmet Koçak son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların yüzde 57'si gereksiz aramalar oluşturdu
Mehmet Koçak - 10.09.2021
112 Acil Servisi'ne gelen asılsız ihbarlar sabır sınırlarını zorladı: "Sanırım papağanım korona kaptı test yapar mısınız?" diyen bile var
Mehmet Koçak - 17.10.2020
Tutuklanan Fetö'cü Eski Yüzbaşıdan Akıl Almaz Savunma: "Çalışma Kitaplarımı Almak İçin Üsse Geldim....
Mehmet Koçak - 20.06.2018