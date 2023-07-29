Bucak'ta Kızılçam Ormanında Çıkan Yangına Ekipler Müdahale Ediyor

BURDUR'un Bucak ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangının söndürülmesi için ekipler müdahaleye başladı. Yangın, Bucak'a bağlı Kestel köyü Toprakdüdeni mevkisinde saat 1500 sıralarında çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Bucak Belediyesi itfaiye araçları ve çok sayıda personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.