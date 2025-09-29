Bucak'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
S.Y. idaresindeki 07 GV 213 plakalı hafif ticari araç, Kestel köyü yolu Barbaros Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel