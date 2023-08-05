Bucak'ta gözaltında ölüm davası başladı

Bucak ilçesinde gözaltı işlemleri sırasında Ali Kurama'nın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu, 2 polis memuru, haklarındaki suçlamaları reddetti.

BURDUR'un Bucak ilçesinde gözaltı işlemleri sırasında Ali Kurama'nın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu, 2 polis memuru, haklarındaki suçlamaları reddetti.

?Bucak ilçesinde 2 Mart tarihinde Ali Kurama, gözaltı işlemleri sırasında polislerle arasında çıkan arbedede başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurama, 30 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Tutuksuz yargılanan polis memuru R.Ç. de mahkemede yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından polis memuru C.D.'nin tutukluluk hainin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.