Bucak'ta çıkan yangında 850 dekar hububat tarlası kül oldu

BURDUR'un Bucak ilçesinde çıkan yangında 850 dekarın üzerinde hububat tarlası kül oldu. Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Bucak ilçesi Üzümlübel köyünde biçilmemiş ekin tarlasında başladı. Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyerek tüm ovaya sıçradı. Yangına Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme arazözleri müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülebilen yangında 850 dekarın üzerinde hububat tarlası kül oldu. Ekipler bölgede soğutma çalışmaları yaptı. Bucak Ziraat Odası Bakanı Bilal Özel, şöyle dedi: Bugün Üzümlübel Ovası'nda elektrik tellerinden çıktığı söylenen yangın rüzgarın etkisi ile ovayı alev topuna döndürdü. Yine rüzgarın etkisiyle 4-5 kola bölünen yangına her ne kadar itfaiyeler müdahale etse de kurumuş buğday ve arpa tarlalarının yanmasına engel olmadı. Yangın Kikez, Kestel ve Karaaliler ovalarına sıçramış olsaydı söndürmek mümkün olmayabilirdi dedi.