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Bucak'ta Beton Tırı ile Üç Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Ölü, 6 Yaralı

Bucak'ta Beton Tırı ile Üç Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Ölü, 6 Yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, bir beton taşıma tırı ile üç otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde beton taşıma tırı ile üç otomobilin karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü Kocabel mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 32 HV 864 plakalı otomobil ile 07 AGN 307 plakalı beton taşıma tırı çarpıştı.

Kazanın etkisiyle tır, 07 BDT 469 plakalı otomobile çarpıp, 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine düştükten sonra sürüklenerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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