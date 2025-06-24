Bucak'ta Arazi Yangını İtfaiye Araçlarını Kullanmaz Hale Getirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan arazi yangınına müdahale eden köy muhtarlığına ait itfaiye aracı yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde arazi yangına müdahale eden itfaiye aracı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ürkütlü köyü Asmalı mevkisinde bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve köy muhtarlığına ait itfaiye aracı ile Bucak Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi yapan köy muhtarlığına ait itfaiye aracı alevlerin arasında kalarak yanmaya başladı.

Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle arazideki ve itfaiye aracındaki yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.