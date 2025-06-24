Bucak'ta Arazi Yangını İtfaiye Araçlarını Kullanmaz Hale Getirdi
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan arazi yangınına müdahale eden köy muhtarlığına ait itfaiye aracı yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde arazi yangına müdahale eden itfaiye aracı yanarak kullanılmaz hale geldi.
Ürkütlü köyü Asmalı mevkisinde bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve köy muhtarlığına ait itfaiye aracı ile Bucak Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına ilk müdahaleyi yapan köy muhtarlığına ait itfaiye aracı alevlerin arasında kalarak yanmaya başladı.
Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle arazideki ve itfaiye aracındaki yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.