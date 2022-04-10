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Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.

Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça'daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.

Buça ve çevresindeki köylerde bulunan cesetler şehir mezarlığına getiriliyor

Buça'daki şehir mezarlığında siyah torbaların içine yerleştirilen onlarca sivilin cesedi dikkat çekiyor.

Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. ???????

Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Adli Tıp, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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