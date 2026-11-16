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Buca'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 150 sentetik ecza bulundu

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Buca'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 150 sentetik ecza bulundu
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İzmir'in Buca ilçesinde Çamlıkule Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 150 sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca ve 32 fişek ele geçirildi; 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da tespit edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlıkule Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada E.C.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 150 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 32 fişek ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin, "çocuğun cinsel istismarı" ve "hükümlü tutuklunun kaçması" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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