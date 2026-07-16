Buca'da 6 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde son 6 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 100 şüpheli tutuklandı, 231 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik son 6 ayda düzenlenen operasyonlarda 162 bin 954 uyuşturucu hap, 6 kilo 925 gram esrar, 4 kilo124 gram sentetik uyuşturucu ile satışa hazır halde getirildiği belirlenen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan 100 şüpheli tutuklandı, 231 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.