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4 bin 732 yaralı hayvan doğaya kavuştu

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın ilk 7 ayında DKMP ekiplerince tedavi edilen 4 bin 732 yaralı hayvanın doğaya salındığını, 'Cesur' adlı kerkenezin de şifa bularak gökyüzüyle buluştuğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın 7 ayında 4 bin 732 hayvanın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin şefkatli ellerinde şifa bularak doğaya salındığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Doğanın emanetlerine şefkatle sahip çıktıklarına işaret eden Yumaklı, doğadaki canlara şefkat elini uzatmaya devam ettiklerini belirtti.

Çocukların "Cesur" ismini verdiği yaralı kerkenezin, tedavisinin ardından yeniden gökyüzüyle buluştuğunu ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Cesur gibi binlerce yaralı hayvanımızı tedavi ederek doğayla buluşturduk. Sadece 2026 yılının 7 ayında 4 bin 732 canımız DKMP ekiplerimizin şefkatli ellerinde şifa bularak yuvalarına döndü. Zengin biyolojik çeşitliliğimizi korumak, doğanın dengesini muhafaza etmek ve doğal mirasımızı yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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