Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak

Demirören Haber Ajansı - Haluk Karaaslan - Güncel
 - Güncelleme:
Bu yıl en fazla okul öncesi öğretmeni atanacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapacakları 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapacakları 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Buna göre, en fazla atanacak öğretmen branşı 7 bin 503'le okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla, 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.


Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Güncel

Mahmut Özer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title