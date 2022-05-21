Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor - Haberler

Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunan Psikolog Esra Ezmeci, bir süredir Instagram paylaşımları ile gündeme geliyor.

TAKİPÇİLERİNİN İTİRAFLARINI PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Ezmeci, ilk olarak geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından takipçilerinin kendisine yaptığı itirafları paylaşmaya başladı. Bu itirafları isimsiz olarak diğer takipçileri ile paylaşan Ezmeci, kısa sürede çoğunluğu cinsellikle alakalı olan içerikleri nedeniyle gündeme oturdu.

BİLEREK YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Takipçilerinin cinsel ve fantezi içerikli itiraflarını, kimi zaman ensest hikayelerini paylaşan Ezmeci'nin bu paylaşımları sık sık yapması ise sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcıların birçoğu, Ezmeci'nin bunu gündeme gelmek ve ünlü olmak için yaptığını öne sürdü.

O tepkilerden bazıları:

Haberler.com - Güncel