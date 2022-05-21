Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor

Haberler.com - Güncel
 - Güncelleme:

Psikolog Esra Ezmeci, bir süredir sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen itirafları isimsiz olarak paylaşıyor. Bu paylaşımların çoğunlukla cinsel içerikli olması kısa sürede medyada kendine yer buldu. Ancak Ezmeci'nin bu paylaşımları sürekli yapmaya başlaması sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar Ezmeci'nin takipçi kastığını ve gündeme gelmek için bu durumu kullandığını söyledi.

Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunan Psikolog Esra Ezmeci, bir süredir Instagram paylaşımları ile gündeme geliyor.

TAKİPÇİLERİNİN İTİRAFLARINI PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Ezmeci, ilk olarak geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından takipçilerinin kendisine yaptığı itirafları paylaşmaya başladı. Bu itirafları isimsiz olarak diğer takipçileri ile paylaşan Ezmeci, kısa sürede çoğunluğu cinsellikle alakalı olan içerikleri nedeniyle gündeme oturdu.

BİLEREK YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Takipçilerinin cinsel ve fantezi içerikli itiraflarını, kimi zaman ensest hikayelerini paylaşan Ezmeci'nin bu paylaşımları sık sık yapması ise sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcıların birçoğu, Ezmeci'nin bunu gündeme gelmek ve ünlü olmak için yaptığını öne sürdü.

O tepkilerden bazıları:

Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında rezillikleri ifşa ediyor

Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında rezillikleri ifşa ediyor

Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında rezillikleri ifşa ediyor

Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında rezillikleri ifşa ediyor

Haberler.com - Güncel

Esra Ezmeci, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Muammer Mizrak:

Bence kendisi tedavi görmeli bide ceza almasını yazdıkları hayal ürünü hasta mahrumiyeti diye bisey var acil şifa bu bayana

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title