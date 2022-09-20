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Milletin secdeye gitmesini fırsat bilip çantayı çaldı! O anlar saniye saniye kamerada

Güncel Haberler

Camide namaz kılan bir kişinin, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan çantası çalındı.

Beyoğlu'ndaki Taksim Camii'ne akşam namazını cemaatle kılmak için gelen bir kişi, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan el çantasını yanı başına koydu.

SECDEYE GİTMELERİNİ FIRSAT BİLDİ

Namaza duran cemaatin arasında bulunan şüpheli, cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilerek çantayı aldı. Şüpheli, çantayı aldıktan sonra camiden ayrıldı.

HIRSIZLIK ANI ANBEAN KAMERADA

Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığı gören kişi, caminin güvenlik kameralarını izlediğinde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantasının bir kişi tarafından çalındığını gördü.

Polis Merkezi'ne giden kişi, çantasını çalan şüpheliden şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyoğlu 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

seyfullah aydın:

aynı bizim ülkenin durumu vaziyeti

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