Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta tarihi dramdan aksiyon ve gerilime 6 film vizyona girecek.

Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway ve Zendaya'nın başrollerini paylaştığı "Odyssey", Christopher Nolan yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Homeros'un ünlü "Odyssey" eserinden uyarlanan film, İthaka Kralı Odisseus'un, Truva Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları konu ediniyor.

Dünyanın farklı noktalarında çekilmiş mitolojik bir aksiyon olan filmin yapımcılığını Syncopy adına Emma Thomas ve yönetmen Christopher Nolan üstleniyor.

"Filistin 36"

Annemarie Jacir'in yönettiği, TRT ortak yapımı "Filistin 36", 1936 yılında Filistin topraklarında sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketini, köyü ile Kudüs arasında mekik dokuyan bir gencin gözünden anlatıyor.

Filmde, Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Hiam Abbass, Jeremy Irons, Liam Cunningham, Dhafer L'Abidine, Robert Aramayo, Billy Howle ve Yasmine Al Massri rol alıyor.

"Baba"

Tereza Nvotova'nın yönettiği "Baba" filmi, küçük kızını yanlışlıkla arabasında unutarak trajik bir olaya sebep olan babanın, olayın ardından hukuki süreç, toplumsal yargılar ve suçluluk duygusuyla yüzleşmek zorunda kalmasını konu ediniyor.

"Ceza"

Yönetmenliğini Saeed Roustaee'nin üstlendiği "Ceza", tek başına 2 çocuğunu büyüten 45 yaşındaki dul hemşire Mahnaz'ın hikayesini odağına alıyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Kim Soo-jin'in çektiği "Noise: Lanetin Sesi", işitme engelli Ju-young'un, kız kardeşinin kaybolmasının ardından gittiği apartmanda duyulan kaynağı belirsiz sesleri ve bina sakinlerinin tepkilerini araştırırken, binanın geçmişiyle bağlantılı doğaüstü bir varlıkla yüzleşmesini anlatıyor.

Zülfü Hamit Altın'ın yerli korku filmi "Kybele'nin Laneti: İstila", 25 haneli küçük bir köydeki sakin yaşamın, köy halkından birinin geçirdiği ağır psikolojik rahatsızlığın ardından tılsımlı ilimlere vakıf bir karakterin gelişiyle kabusa dönüşmesini ele alıyor.