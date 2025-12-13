Haberler

"Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa" projesi, lise öğrencilerini yükseköğretimle buluşturdu

Bursa Teknik Üniversitesi, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' projesi ile gençleri bir ay boyunca yükseköğretim ortamında deneyimleme fırsatı sundu. Öğrenciler kampüste derslere katıldı, laboratuvarları gezdi ve öğretim üyeleriyle doğrudan iletişim kurdu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa" projesi, 11. ve 12. sınıf öğrencilerini bir ay boyunca yükseköğretim ortamıyla buluşturdu.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, projeyle öğrencilerin kampüste gerçek derslere katılması, laboratuvarlarda incelemeler yaparak üniversitenin bilimsel ve sosyal imkanlarını yakından tanıması sağlandı.

Bir ay süren uygulama boyunca öğrenciler, öğrenim görmeyi düşündükleri bölümlerde misafir öğrenci statüsüyle derslere girdi, laboratuvar çalışmalarını izledi, öğretim üyeleriyle doğrudan iletişim kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, çoğu öğrencinin üniversite tercihlerini başkalarının aktardığı bilgiler üzerinden şekillendirdiğini, bu projeyle gençlere ilk kez kendi deneyimlerine dayanarak karar verebilme imkanı sunulduğunu belirtti.

Öğrencilerin gerçek zamanlı derslere katıldığını, üniversitenin tüm imkanlarından yararlandığını, kendilerini tanıma ve ilgi alanlarını keşfetme fırsatı bulduğunu ifade eden Çağlar, Bursa genelindeki tüm liselere açık yürütülen programa yaklaşık 2 bin 500 başvuru geldiği bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Çağlar, projenin, geleneksel tanıtım günlerinden farklı olarak üniversite yaşamının içine dahil olmayı hedefleyen özgün bir model olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
