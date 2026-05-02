Btp Sözcüsü Önder'den "Birleşik, Bütünleşik Muhalefet" Çağrısı

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, "Ana muhalefet partisine kısa vadede çok ciddi görevler düşmektedir. Birleşik, bütünleşik bir muhalefeti inşa etmek durumundadır. Burada bizim kastettiğimiz şey toplumsal muhalefet piramidini bugün inşa etmektir. Bunun için sendikaları, baroları, gazetecileri, iş insanlarını, oyuncuları, sanatçıları, yazarları, akademisyenleri, toplumun her kesimini bir araya getirmelidir" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, düzenlediği basın toplantısında, "birleşik muhalefet" çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz demokrasi ve hukuk zeminini maalesef kaybetti. Bu durum özellikle son yıllarda daha yakıcı hale geldi. İktidarın kendisine açtığı alana baktığımız zaman, yaptığı icraatlara ve attığı adımlara baktığımız zaman çok daha kötü günlere doğru ülkeyi götürdüğünü gözlemlemekteyiz. Bu anlamda ana muhalefet partisine kısa vadede çok ciddi görevler, vazifeler düşmektedir. Birleşik, bütünleşik bir muhalefeti inşa etmek durumundadır. Birleşik, bütünleşik muhalefet deyince herkesin aklına siyasi partilerin seçim ittifakı yapması geliyor. Hayır, seçim ittifakından bahsetmiyoruz. Seçim ittifakı olur ama bu yeterli değil. Burada bizim kastettiğimiz şey toplumsal muhalefet piramidini inşa etmektir ve bu seçim döneminde değil, şimdi hemen bugün bunu inşa etmektir. Bunun için sendikaları, baroları, gazetecileri, iş insanlarını, oyuncuları, sanatçıları, yazarları, akademisyenleri, toplumun her kesimini bir araya getirmelidir."

"Muhalefet tepkileri organize etmeli, bir araya getirmelidir"

Bu toplumun çok büyük bölümü bu gidişattan rahatsız ve bir değişim istemektedir, demokrasi ve hukuk zeminine dönüş istemektedir. İşte bu arzuyu taşıyan toplumun her kesimini, esnafı, çiftçiyi de dahil olmak üzere her kesimi birleştirmeli, bir araya getirmeli, bir platform etrafında toplamalıdır. Bugünden bu fotoğrafı vermelidir. Bu aynı zamanda iktidarın meşruiyetini kaybettiğini eylemli olarak göstermektir. Çünkü iktidar meşruiyetini kaybettiğinin farkında. Bu nedenle aksini göstermek üzere bazı gazetecileri, yazarları, sporcuları ve çeşitli aktörleri yanına toplayıp 'toplumun her kesimi benimle beraber' mesajı vermeye çalışmaktadır. Halbuki bugün milletin büyük çoğunluğu, her sektörden insanımız iktidara tepkili ve değişimi ciddi şekilde arzulamaktadır. İnsanlar demokrasi ve hukuk zeminine dönüşü istemektedir.

Bu tepkiler bireysel kalmaktadır. Muhalefet bu tepkileri organize etmeli, bir araya getirmelidir. Bu piramidin en tepesinde siyasi partiler elbette olmalıdır ama aşağıya doğru toplumsal muhalefet piramidi inşa edilmelidir. Bunu yaptığımız zaman hem iktidar meşruiyetini kaybettiğini artık gizleyemeyecek ve seçime bir an önce gitmek durumunda kalacak, hem de toplumun her kesimi yalnız olmadığını, tepkisinin bireysel olmadığını, toplumun büyük bölümünün kendisi gibi düşündüğünü görecektir. O zaman seçimle birlikte değişimin de kapısı aralanmış olacaktır."

Kaynak: ANKA