Haberler

BŞEÜ'den enerji tasarrufu çalışmaları

BŞEÜ'den enerji tasarrufu çalışmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, yerleşkesindeki aydınlatma sistemlerini LED armatürlerle değiştirerek enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Yapılan dönüşümle birlikte yıllık enerji tasarrufunun yüzde 20’lere varacağı bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) yerleşkesinde ve Meslek Yüksekokullarda (MYO) enerji verimliliğini artırmaya yönelik aydınlatma sistemlerinde LED dönüşümü çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, yerleşkede kullanılan floresan tip armatürlerin önemli bir kısmının uzun süredir hizmet vermesi nedeniyle zamanla optik verimliliğini kaybeden ve ekonomik ömrünü tamamlayan armatürlerin, enerji tüketimi ve bakım süreçleri açısından ilave maliyet neden olduğu, cıva ve fosfor atığı içeren floresan ampullerin çevresel etkilerinin de dönüşüm ihtiyacını ortaya koyduğu belirtildi.

Osmaneli MYO'da bulunan 436 adet floresan armatür yerine modern ve yüksek verimli LED armatürlerin monte edildiği vurgulaanan açıklamada, "Söz konusu dönüşüm, rektörlüğümüzün planlı çalışmaları ve üniversitemizin öz kaynaklarının rasyonel yönetimi anlayışı doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Böylece hem aydınlatma kalitesi artırılmış hem de enerji tüketiminde önemli bir iyileşme sağlanmıştır. Yapılan dönüşümle birlikte yıllık yaklaşık yüzde 20 oranında enerji tasarrufu elde edilmiştir. Bunun yanı sıra bakım ve arıza müdahale ihtiyacı azalmış, işletme süreçlerinde verimlilik artışı sağlanmıştır." ifadesinde bulundu.

Görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da enerji verimliliğinin yalnızca maliyetlerin azaltılmasının değil aynı zamanda kaynakların bilinçli ve sorumlu kullanılması anlamına geldiğini aktararak, altyapı yatırımlarını planlarken tasarruf odaklı ve uzun vadeli sürdürülebilir çözüm esas aldıklarını, LED dönüşümü ile hem enerji tüketimini azalttıklarını hem de kamu kaynaklarını etkin kullandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması