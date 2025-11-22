Haberler

Brunei'de Türk Sanatçı Hamide Vural'ın Resim Sergisi Açıldı
Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da, Türk akademisyen Dr. Hamide Vural'ın 'Direniş I: Kolektif Hafızaya Saygı Filistin' adlı uluslararası kişisel resim sergisi açıldı. Etkinlikte, sanatın hafıza ve insanlık üzerindeki etkisi vurgulandı.

Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da, Türk akademisyen ve sanatçı Dr. Öğr. Üyesi Hamide Vural'ın "Direniş I: Kolektif Hafızaya Saygı Filistin" adlı uluslararası kişisel resim sergisinin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Büyükelçiliğin işbirliği ve Brunei Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) ev sahipliğinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin açılışına, Büyükelçi Prof. Dr. Hamit Ersoy, Brunei Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür Daimi Müsteşar Yardımcısı Dr. Siti Norkhalbi binti Hj Wahsalfelah, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Ersoy, serginin önemini vurgulayarak, "Sanatçının eserleri, uzun zamandır içinde bulunduğumuz dönemin en acil ve insani temalarına ışık tutmaktadır, göç, hafıza ve sanatın iyileştirici, kültürleri birleştirici kalıcı gücü. Bunlar sıradan konular olmanın ötesinde ortak vicdanımıza hitap eden evrensel deneyimlerdir." ifadelerini kullandı.

Sanatçının, sanat aracılığıyla yalnızca bir mücadeleyi betimlemediğini dile getiren Ersoy, serginin hafızayı onurlandırma ve ortak insanlığı teyit etme çağrısı yaptığını kaydetti.

Ersoy, serginin sanatsal yeteneğin sergilenmesinin çok ötesinde bir anlam taşıdığını belirterek, "Vural'ın atlar, turnalar, zeytinler ve geometrik kilim desenleri gibi zengin ve yinelenen semboller aracılığıyla oluşturduğu sanatı, kültürlerarası bir bağ kuran, geçmiş ile gelecek arasında köprü inşa eden ve sanatçının deyimiyle 'hafıza taşları'nı yaratan sembolik bir dil ortaya koymaktadır." dedi.

Brunei YETKM Koordinatörü Lale Ersoy ise serginin 5 Aralık'a kadar Büyükelçilik'te sanatseverlerin ve halkın ziyaretine açık olacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
