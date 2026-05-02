Brunei'de "Study in Türkiye" Eğitim Fuarı düzenlendi

Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da, Türkiye'nin yükseköğretim imkanlarının tanıtıldığı "Study in Türkiye" Eğitim Fuarı 2026 düzenlendi.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sultan Sharif Ali İslam Üniversitesi (UNISSA) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Brunei ve Türkiye'den akademisyenler, üniversite temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye'nin Brunei Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy, burada yaptığı açılış konuşmasında, fuarın yalnızca bir tanıtım etkinliği olmadığını, aynı zamanda uluslararası akademik işbirliği, diyalog ve ortak hedeflerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin yükseköğretim alanında son yıllarda önemli bir gelişim kaydettiğini vurgulayan Ersoy, Türk üniversitelerinin mühendislikten sosyal bilimlere kadar geniş bir yelpazede kaliteli eğitim sunduğunu, modern altyapı ve güçlü araştırma imkanlarıyla uluslararası öğrenciler için cazip bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Büyükelçi Ersoy, Türkiye'nin farklı kültürlerin kesişim noktasında yer almasının öğrencilere yalnızca akademik değil aynı zamanda kültürel açıdan da zengin bir deneyim sunduğunu belirterek, bu ortamın öğrencilerin küresel bakış açısı kazanmasına katkı sağladığını kaydetti.

Etkinlikte ayrıca, Türkiye ile Brunei arasında eğitim alanındaki işbirliklerinin önemine dikkat çekildi. Üniversiteler arası ortaklıkların öğrenci ve akademisyen değişimi ile ortak araştırma projeleri yoluyla iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiği ifade edildi.

Fuara katılan Türk üniversitelerinin temsilcileri, eğitim programlarını tanıtarak uluslararasılaşma vizyonlarını paylaştı. Etkinlikte öğrencilere, eğitimin yalnızca bir diploma süreci değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve uluslararası deneyim açısından dönüştürücü bir yolculuk olduğu mesajı verildi.

"Study in Türkiye" Eğitim Fuarı'nın, Türkiye ile Brunei arasında eğitim alanında yeni işbirliklerine zemin hazırlaması ve akademik bağları güçlendirmesi bekleniyor.