Brüksel'de Gaz Kaçağı Patlaması: 3 Yaralı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde gaz kaçağı nedeniyle tahliye edilen binada meydana gelen 2 patlamada 3 kişi yaralandı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel Merkez Tren İstasyonu yakınındaki bir sokakta çalışma yapan yüklenici firma, yanlışlıkla düşük basınçlı doğal gaz hattını deldi.

Gaz kaçağının fark edilmesinin ardından yakındaki binadan yaklaşık 100 kişi tahliye edilirken, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu. Bu sırada Brüksel itfaiyesi ile kentte elektrik ve doğal gaz dağıtımından sorumlu Sibelga ekipleri kaçağa müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sırasında tahliye edilen binanın içinde art arda 2 patlama meydana geldi.

Sibelga Sözcüsü Serena Galeone, patlamalarda gaz kaçağına müdahale eden 2 çalışanın yaralandığını belirtti.

Olayda bir itfaiyeci de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve polis aracı sevk edildi.

İlk bilgilere göre patlamalar, hasar gören doğal gaz borusunda değil, binanın içinde meydana geldi. Patlamalara, kaçak sonrası binanın içinde kalan gazın neden olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA