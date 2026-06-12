Belçika'da çocukların cinsel istismarı ve insan kaçakçılığı soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yürütülen, çocukların cinsel istismarı ve insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı.

Brüksel Savcılığından yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun kaybolmasının ardından Mart 2026'da başlatılan soruşturmada, mağdurun reşit olmayan kız çocuklarını fuhuş ağına dahil ettiği öne sürülen bir yapılanmanın kurbanı olmuş olabileceği değerlendirildi.

Daha sonra bulunan ve güvenli bir ortama yerleştirilen kız çocuğuna ilişkin soruşturmanın derinleştirilmesiyle, insan kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen yapının başında reşit olmayan 3 şüphelinin bulunduğu tespit edildi.

Şu ana kadar reşit olmayan 3 mağdur tespit edilirken, başka mağdurların da bulunduğuna işaret eden deliller bulundu.

Federal Adli Polis ekipleri, 10 Haziran'da düzenledikleri operasyon kapsamında 13 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ü sorgulanmak üzere soruşturma hakiminin karşısına çıkarıldı.

Soruşturma hakimi, iki erkek ve bir kadın hakkında reşit olmayan kişileri cinsel amaçlarla yönlendirme, istismar etme ve bu faaliyetleri örgütlü şekilde düzenleme suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi. Bir kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, soruşturmanın yeni şüpheli ve mağdurların tespit edilmesi amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı.