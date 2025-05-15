Brugge'de Tarihi Kaldırım Taşları Hızla Çalınıyor

Avrupa'nın en turistik kentlerinden olan ve Orta Çağ mimarisiyle milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Belçika kenti Brugge'de her ay onlarca tarihi kaldırım taşının çalındığı bildirildi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti ve Avrupa'nın en gözde turizm merkezlerinden biri Brugge'de tarihi kaldırım taşları çalınıyor.

Grand Place, Minnewater, Vismarkt ve Gruuthuse Müzesi gibi simgesel noktalar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarındaki yoğun turizm sezonunda her ay 50 ila 70 arasında taşı kaybediyor.

Turistlerin "hatıra" olarak yanlarında götürmek için söktüğü taşların bıraktığı boşluklar yayalar için tehlike oluştururken, metrekare başına onarım maliyetinin yaklaşık 200 avro civarı olduğu belirtiliyor.

Gotik mimariyle yapılan binaları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve su kanallarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Brugge, daha önce de yerli halkın turist yoğunluğundan şikayetiyle gündeme gelmişti.

Kentin tarihi merkezi, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.