Haberler

ABD'de Brown Üniversitesindeki silahlı saldırının faili aranıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırgan hala aranıyor ve üniversite yönetimi güvenlik önlemlerini artırdı.

NEW ABD'de Brown Üniversitesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin hala arandığı bildirildi.

Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesinde 13 Aralık'ta meydana gelen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi.

Neronha, üniversitenin mühendislik ve fizik bölümüne ait binasında düzenlenen saldırının 3. gününde, şüphelinin hala arandığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin, son gelen bilgiler "başka yöne işaret ettiği" için salıverildiğini aktaran Neronha, ilgili şüpheliyi aramaya devam ettiklerini belirtti.

Brown Üniversitesi Rektörü Christina Paxson da saldırganın hedef aldığı kurbanların hepsinin öğrenci olduğunu ifade etti.

Üniversitesi yönetimi, güvenlik personelini 2 katına çıkardıklarını, kampüs için acil bir tehdit bulunmadığını açıklarken, bugün yüz yüze yapılacak sınavların iptal edildiğini duyurdu.

Kampüste silahlı saldırı

ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullanmıştı.

Providence Polis Şefi Oscar Perez, düzenlediği basın brifinginde, gözaltına alınan şahsın kimliğiyle ilgili şu aşamada bir bilgi paylaşmayacaklarını, şüphelinin güvenlik kameralarındaki kıyafetleriyle yakalandığını ve halihazırda başka şüpheli aramadıklarını belirtmişti.

ABD medyasına konuşan FBI yetkilileri, şüphelinin olay yerinden yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan bir otelde yakalandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcıya şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title