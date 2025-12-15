ABD'de Brown Üniversitesindeki silahlı saldırının faili aranıyor

NEW ABD'de Brown Üniversitesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin hala arandığı bildirildi.

Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesinde 13 Aralık'ta meydana gelen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi.

Neronha, üniversitenin mühendislik ve fizik bölümüne ait binasında düzenlenen saldırının 3. gününde, şüphelinin hala arandığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin, son gelen bilgiler "başka yöne işaret ettiği" için salıverildiğini aktaran Neronha, ilgili şüpheliyi aramaya devam ettiklerini belirtti.

Brown Üniversitesi Rektörü Christina Paxson da saldırganın hedef aldığı kurbanların hepsinin öğrenci olduğunu ifade etti.

Üniversitesi yönetimi, güvenlik personelini 2 katına çıkardıklarını, kampüs için acil bir tehdit bulunmadığını açıklarken, bugün yüz yüze yapılacak sınavların iptal edildiğini duyurdu.

Kampüste silahlı saldırı

ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullanmıştı.

Providence Polis Şefi Oscar Perez, düzenlediği basın brifinginde, gözaltına alınan şahsın kimliğiyle ilgili şu aşamada bir bilgi paylaşmayacaklarını, şüphelinin güvenlik kameralarındaki kıyafetleriyle yakalandığını ve halihazırda başka şüpheli aramadıklarını belirtmişti.

ABD medyasına konuşan FBI yetkilileri, şüphelinin olay yerinden yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan bir otelde yakalandığını kaydetmişti.