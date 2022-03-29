Brezilya'nın Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar

Balıkçıların hazırlığı ve denize girişi

Avdan dönen balıkçılar

Tuttukları kabukluları ayıklayanlar

Midyeleri pişirip yiyenler

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar körfeze atılan atılan tonlarca çöpün yarattığı su kirliliğine rağmen kabuklu deniz canlılarını toplamaya devam ediyor.