Brezilya'nın Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar - Haberler

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Brezilya'nın Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar

AA - Fabio Teixeira - Güncel
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Balıkçıların hazırlığı ve denize girişi Avdan dönen balıkçılar Tuttukları kabukluları ayıklayanlar Midyeleri pişirip yiyenler Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar körfeze atılan atılan tonlarca çöpün yarattığı su kirliliğine rağmen kabuklu...

Balıkçıların hazırlığı ve denize girişi

Avdan dönen balıkçılar

Tuttukları kabukluları ayıklayanlar

Midyeleri pişirip yiyenler

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar körfeze atılan atılan tonlarca çöpün yarattığı su kirliliğine rağmen kabuklu deniz canlılarını toplamaya devam ediyor.

Brezilya'nın Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar

Brezilya'nın Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar

Brezilya'nın Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar

AA / Fabio Teixeira - Güncel

Brezilya, Avdan, Rio, su, Güncel, Haberler

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