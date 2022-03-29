Brezilya'nın Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar
AA - Fabio Teixeira - Güncel
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Balıkçıların hazırlığı ve denize girişi Avdan dönen balıkçılar Tuttukları kabukluları ayıklayanlar Midyeleri pişirip yiyenler Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar körfeze atılan atılan tonlarca çöpün yarattığı su kirliliğine rağmen kabuklu...
Balıkçıların hazırlığı ve denize girişi
Avdan dönen balıkçılar
Tuttukları kabukluları ayıklayanlar
Midyeleri pişirip yiyenler
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Guanabara Körfezi'ndeki balıkçılar körfeze atılan atılan tonlarca çöpün yarattığı su kirliliğine rağmen kabuklu deniz canlılarını toplamaya devam ediyor.