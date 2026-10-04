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Brezilya Devlet Başkanı Lula, Sao Paulo kentinde seçim mitingi düzenledi

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SAO PAULO, 4 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva (ortada), iktidardaki İşçi Partisi'nin devlet başkanı adayı olarak Sao Paulo kentinde seçim mitingi düzenledi, 3 Ekim 2026.

SAO PAULO, 4 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva (ortada), iktidardaki İşçi Partisi'nin devlet başkanı adayı olarak Sao Paulo kentinde seçim mitingi düzenledi, 3 Ekim 2026.

Kaynak: Xinhua
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