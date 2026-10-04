Brezilya Devlet Başkanı Lula, Sao Paulo kentinde seçim mitingi düzenledi

Brezilya Devlet Başkanı Lula, Sao Paulo kentinde seçim mitingi düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SAO PAULO, 4 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva (ortada), iktidardaki İşçi Partisi'nin devlet başkanı adayı olarak Sao Paulo kentinde seçim mitingi düzenledi, 3 Ekim 2026.
SAO PAULO, 4 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva (ortada), iktidardaki İşçi Partisi'nin devlet başkanı adayı olarak Sao Paulo kentinde seçim mitingi düzenledi, 3 Ekim 2026.
Kaynak: Xinhua