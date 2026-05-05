Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, bu hafta ABD'ye resmi ziyarette bulunacak

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bu hafta Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, Sao Paulo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Lula da Silva'nın tarihi henüz netleşmemekle birlikte Başkan Trump ile bir araya gelmek üzere bu hafta ABD'ye gideceğini söyledi.

Lula da Silva'nın Trump ile son görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiğini hatırlatan Alckmin, "Bu ziyaretle birlikte, iki büyük ülkenin ve Batı'nın iki büyük demokrasisinin yararına olacak şekilde, Lula ile Trump arasındaki önceki görüşmelerde var olan 'iyi kimyanın güçlendirilebileceğine' inanıyorum." ifadesini kullandı.

Trump ile Lula da Silva, en son 26 Ekim 2025'te 47'nci Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.